I CONTROLLI

BELLUNO Qualcuno sicuramente non ha capito. Non ha capito il significato di «stare a casa» un agente immobiliare bellunese che aveva organizzato rogiti e compromessi presso la sua agenzia, radunando 6 clienti contemporaneamente. Non lo hanno capito sicuramente le 3 persone che hanno pensato bene di andare in giro in motoslitta nell'Ampezzano. O ancora l'istruttore di fitness che andava ad aprire la propria palestra, come se nulla fosse. Sono i furbetti delle regole anti-contagio, che non avrebbero rispettato le prescrizioni del governo e ora rischiano un procedimento penale per la violazione dell'articolo 650 del codice penale, ovvero per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, una contravvenzione. Sono i risultati dell'operazione State a casa messa in campo nell'ultimo fine settimana da 14 pattuglie dell'Arma provinciale.

I CONTROLLI

«Prosegue - hanno spiegato ieri i carabinieri del Comando provinciale - su tutto il territorio della provincia di Belluno l'attività di controllo sull'applicazione delle misure di contenimento della diffusione del covid-19 in attuazione di quanto disposto dal Dpcm dell'11 marzo. Ad oggi l'Arma bellunese ha controllato circa 1750 persone e ha verificato la regolare chiusura di tutti gli esercizi commerciali destinatari delle misure restrittive. Solo poche decine i trasgressori tra le persone controllate, confermando il diffuso buon senso della cittadinanza in tutta la provincia, anche se ci sono state alcune condotte particolarmente gravi dal punto di vista della salute pubblica che sono state perseguite con fermezza».

I DENUNCIATI

«Segnalati alla Prefettura per i provvedimenti di competenza - spiegano i carabinieri - i titolari di 2 esercizi commerciali, uno di un'agenzia immobiliare, l'altro di una pizzeria che invece di attrezzarsi per la consegna a domicilio effettuava ancora il servizio d'asporto». Dal comando provinciale riportano poi gli episodi che si sono trovati davanti: non solo i vacanzieri in motoslitta nell'Ampezzano e l'agente immobiliare che organizza la riunione con 6 persone, o l'istruttore di fitness che apre la palestra. Ma sono stati denunciati anche i 7 ragazzi che non sono riusciti a rinunciare alla movida domenica in un comune dell'Alto Feltrino: 7 avventori di un genere alimentari, che dopo aver comprato diverse, birre hanno deciso di riunirsi poco distanti per consumarle.

IL DISPOSITIVO

Oltre 400 controlli al giorno e 15 persone denunciate ogni 24 ore. È questo il ritmo con cui sono proceduti gli accertamenti delle forze dell'ordine, iniziati dopo la condivisione del dispositivo di monitoraggio e controllo, varato a inizio della scorsa settimana in Prefettura. Che presoguono, come spiegano anche i carabinieri. «Rimane la raccomandazione - concludono dal comando provinciale dell'Arma- di stare a casa e di limitare gli spostamenti a solo quelli strettamente necessari ed indispensabili. L'attività di controllo continuerà senza flessioni per tutto il periodo di vigenza della norma sopra richiamata».

