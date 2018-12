Cherif, così nasce un terrorista ibrido «Aiutato dalla rete jihadista della città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOPARIGI Cherif Chekatt ha cominciato da bambino: aveva dieci anni quando è finito per la prima volta al commissariato. Il poliziotto di Hohberg, quartiere popolare a sud di Strasburgo, se lo ricorda ancora: «il profilo tipico del delinquente dei quartieri difficili». RELIGIONEDa allora non ha smesso più: prima condanna a 13 anni, prima volta in carcere a 21, fino all'altro ieri, quando ha cominciato a sparare e a pugnalare al mercato di Natale di Strasburgo. Qualcuno lo ha sentito gridare Allah Akbar. Da gangster a jihadista....