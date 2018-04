Chaibi e Calesso, i duri della sinistra «Hanno preferito ascoltare Camolei»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A SINISTRATREVISO Intesa che trovi, intesa che lasci. Da un lato la sinistra di governo che si compatta con l'affratellamento dei Futura e Impegno Civile. Dall'altro la frangia ripudiata, che corre sola e sottolinea l'ingratitudine degli ex compagni. Ce n'è un po' per tutti, in questo primo week-end di primavera. Dopo settimane di consultazioni, ottativi e persuasioni Giovanni Manildo riesce nel proprio intento: il matrimonio tra Futura e Impegno Civile s'ha da fare e si fa. Sfilata Michela Nieri, che potrebbe tornare nel Pd, Manildo ha...