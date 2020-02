L'INCONTRO

BELLUNO Otto capitoli, meno di una facciata di testo per fissare i contenuti dell'intero incontro. Il destino di Longarone è racchiuso in un solo capoverso. Vale la pena riportarlo per intero: «Per il plant di Longarone si è discusso sull'utilizzo dell'ammortizzatore sociale da attivare mediante specifico contratto collettivo aziendale, utile a ridurre l'impatto sociale derivante dall'esubero occupazionale annunciato». Nessuna marcia indietro, dunque sui 400 esuberi bellunesi.

DOCUMENTO CONDIVISO

A siglare il verbale di incontro dopo la riunione ad Assindustria Venetocentro di Padova, sia l'azienda (per Safilo c'erano il direttore delle Risorse Umane, il responsabile operation e i rappresentanti di Confindustria delle province di Belluno, Udine e Padova) che i sindacati (Femca Cisl, Filctem Cgil e Uiltec, nazionali e regionali sia del Veneto che del Friuli).

OLTRE IL VERBALE

Ad emergere, oltre quello che è stato fissato nero su bianco, la disponibilità di rinviare la chiusura di Martignacco (Udine) così da consentire di individuare dei possibili acquirenti. Al momento, invece, non è emersa la possibilità di ridurre il numero di dipendenti da lasciare a casa (quattrocento) per lo stabilimento di Longarone. Tanto che si è discusso di ammortizzatori sociali. Insomma di come evitare le ripercussioni sulla collettività della decisione di ridurre la pianta organica. I margini di manovra per i contratti di solidarietà sembrano piuttosto risicati. Più probabile quindi che la strada percorribile sia quella della cassa integrazione. Ma al momento non è emerso niente di ufficiale sulla tipologia di strumento che sarà adottato.

DETERMINATA

Denise Casanova, Filctem Cgil, spiega che non ci sono ancora le condizioni per parlare di ammortizzatori sociali. «Per quanto ci riguarda - spiega - metteremo in discussione il piano. Anche di ammortizzatori si potrà parlare ma solo dopo che si sarà discusso del numero di esuberi. Le questioni non si sono modificate. Non ho visto cambiamenti e per questa ragione ritengo sia necessaria prima una valutazione sui numeri degli esuberi». Insomma per la Cgil non è per nulla scontato che il numero dei lavoratori che Safilo considera esuberi non possa essere rivisto.

ROAD MAP

A questo punto l'incontro di ieri prevede che la discussione prosegua a livello territoriale in tutti i siti «impattati». Incontri che dovranno concludersi entro otto giorni: il 14 di febbraio infatti è previsto l'incontro al Mise. Sindacati e azienda puntano ad arrivarci con un Accordo quadro «che tenga insieme le differenti realtà e condizioni dei singoli siti aziendali da illustrare».

I TIMORI

La situazione a Longarone è diventata incandescente ad inizio dicembre 2019 quando è emersa la volontà del Gruppo di presentare il nuovo piano industriale prevedendo una forte riduzione dei dipendenti nello stabilimento bellunese per la sovracapacità produttiva che si è venuta a creare dopo il ritiro delle licenze di Dior. Il 13 di dicembre la manifestazione dei dipendenti a cui hanno partecipato anche i rivali di Luxottica.

Andrea Zambenedetti

