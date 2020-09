VOLTO NUOVO

SELVA DI CADORE Con 1.490 voti, Silvia Cestaro è consigliera regionale. Alla sua sensibilità al femminile aggiungerà la determinazione a favore della difesa della montagna, contro la perdita di servizi e il conseguente spopolamento. «Cercherò di dar voce alle nostre valli - afferma - puntando alla tutela e alla valorizzazione di sanità, sicurezza del territorio, viabilità, turismo e agricoltura, tutti temi che mi stanno particolarmente a cuore. Al contempo voglio mantenere il contatto diretto che ho con la gente: sarò a disposizione di cittadini e amministratori».

I RISULTATI ELETTORALI

Sono stati 1.490 gli elettori che hanno espresso la propria preferenza per il sindaco di Selva di Cadore. «In buona parte li ho ottenuti dalle terre alte - commenta Cestaro - ma ho avuto riscontri anche in altre zone della provincia. E questo mi fa ben sperare di poter essere, assieme a Gianpaolo Bottacin, la portavoce dell'intera provincia di Belluno. Questo voto trasversale lo voglio leggere come un ottimo segnale, a favore di un territorio più unito e capace di incidere in maniera unitaria come un corpo unico, senza fratture interne. Ciò ci consentirà di essere in consiglio a Venezia ancora più orgogliosi di essere bellunesi, portando istanze e idee concrete». Ma questo voto diffuso è anche fonte di soddisfazione: «Vuol dire che il mio operato di questi anni è stato apprezzato, non solo in Agordino ma anche altrove. Da parte mia ho sempre combattuto per ciò in cui credevo. Più quindi che la campagna elettorale - praticamente inesistente - mi ha forse premiata l'eredità di quanto ho cercato di fare per le nostre comunità. Un plauso al collega Giovanni Puppato, primo dei non eletti con 1.110 voti, che spero fortemente possa entrare nella squadra».

IL SINDACO

Silvia Cestaro, 47 anni, è un architetto urbanista con alle spalle una lunga militanza amministrativa. «Iniziai una ventina di anni fa diventando per un triennio componente della commissione urbanistica - ricorda - Dopodiché l'allora sindaco Ivano Dall'Acqua mi volle come assessore all'urbanistica e, dopo quel primo mandato, vicesindaco. Dal 2016, invece, sono sindaco. Incarico a cui purtroppo dovrò rinunciare perché incompatibile con il ruolo di consigliere regionale. L'ultimo consiglio comunale è in calendario per il 29 settembre: molti i punti all'ordine del giorno, per poter chiudere più partite aperte possibili. Qualche giorno dopo, con rammarico, dovrò dare le dimissioni. Al mio posto verrà nominato un commissario prefettizio che traghetterà l'Amministrazione sino alla scadenza naturale della prossima primavera. Confido che nei prossimi mesi possano nascere due belle liste, rappresentative delle anime del paese; dei gruppi di lavoro che portino avanti dei programmi in armonia e all'insegna della massima collaborazione».

IL PERCORSO

«Ringrazio la sezione Dolomiti che ha scelto me come candidata - sottolinea Cestaro -, l'assessore Bottacin che mi ha sostenuta e infine il presidente Zaia che ha avuto l'ultima parola e mi ha inserita nella sua lista personale. Soprattutto ringrazio tutti i miei elettori. A questo punto inizia una nuova avventura che cercherò di compiere al massimo delle mie possibilità, restando sempre collegata con gli amministratori locali, le associazioni di categoria, il volontariato e in generale tutti i cittadini. Il tutto finalizzato alla valorizzazione del Bellunese: a cominciare dalla difesa della sanità per proseguire con l'ottimizzazione della viabilità (anche in chiave Olimpiadi) e il rilancio del turismo. Senza dimenticare la giusta promozione di agricoltura e zootecnica. Vedremo in quale commissione consiliare sarò inserita e quindi quali compito avrò. Di certo cercherò di porre le questioni legate alla montagna, anche quelle che a chi vive in pianura possono sfuggire o possono comprendere in maniera distorta. Esempio ne sia la questione boschi: per tanti la soluzione post Vaia è la piantumazione di centinaia di alberi mentre in realtà è proprio l'eccesso di piante e la conseguente incuria del territorio tra le cause dei problemi». Dopo la feltrina Letizia Pirrami, che divenne anche presidente della commissione sanità, tra i consiglieri regionali bellunesi ecco finalmente un'altra donna.

Raffaella Gabrieli

