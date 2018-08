Cessata la psicosi, a Jesolo non ci sono più disdette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPAGNA DI PAURADopo le notizie allarmistiche diffuse la scorsa settimana in Austria e Germania, la psicosi sembra essersi attenuata. Il livello di attenzione, però, continua a rimanere alto, anche perché proprio a Jesolo era stato individuato il primo nucleo di zanzare portatrici di West Nile, oltretutto alimentando polemiche sulla disinfestazione. Parallelamente i nuovi casi non sono mancati. Ma in ogni caso il messaggio netto rassicurante diffuso dal Comune ha centrato l'obiettivo perché le disdette registrate la scorsa settimana,...