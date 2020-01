Cesare Mirabelli

Sono in campo due richieste di referendum, diverse per oggetto e funzione, eppure entrambe sintomo di un malessere delle istituzioni, dal cui circuito interno le iniziative provengono. Difatti le richieste non hanno origine dalla raccolta di firme degli elettori, come è invece avvenuto in passato nella gran parte dei casi, ma dalle stesse istituzioni rappresentative.

In un caso si tratta di un referendum confermativo, che ha ad oggetto la legge di revisione della costituzione, votata dal Parlamento ma non ancora entrata in vigore, che riduce il numero dei componenti della Camera, dagli attuali 630 a 400, e del Senato, dagli attuali 315 a 200. La singolarità è che a chiedere la verifica popolare siano settantuno senatori, molti dei quali hanno votato a favore delle legge; non cinquecentomila elettori, come egualmente la costituzione consente.

Si utilizza un appello al popolo contro una deliberazione legislativa parlamentare, previsto a garanzia della costituzione e a tutela delle minoranze, come strumento dichiaratamente rivolto a stimolare l'effetto politico di un possibile scioglimento del Parlamento e di elezioni anticipate. Non si afferma un vistoso pentimento rispetto al voto di approvazione della legge, che ciascuno dei promotori del referendum abbia espresso in Assemblea. Eppure non mancano buoni argomenti di ripensamento (...)

Segue a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA