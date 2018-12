CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cesare Mirabelli La legge che approva il bilancio dello Stato per il 2019 ha compiuto il secondo giro di boa nel suo percorso parlamentare, con l'approvazione da parte dell'assemblea del Senato mediante l'unica votazione di un testo presentato dal Governo in zona Cesarini, secondo l'immagine calcistica del gol segnato all'ultimo minuto di gioco, usata dal presidente del Consiglio Conte. Un unico articolo ha sostituito il testo in precedenza approvato dalla Camera, ed ha assorbito centinaia di disposizioni nelle più disparate materie,...