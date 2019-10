CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Cesare Mirabelli Il disegno di legge che riduce il numero dei componenti del Senato da 315 a 200, e della Camera da 630 a 400, è giunto al voto finale di questo ramo del Parlamento. Si può prevedere che otterrà la maggioranza necessaria, rapportata ai componenti dell'Assemblea e non solo dei votanti, forse anche quella dei due terzi, che per la costituzione escluderebbe la possibilità, per cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, di chiedere un referendum per confermare o smentire la deliberazione parlamentare. In questo caso...