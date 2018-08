«Cesare, l'amico di scuola diventato il professore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RICORDIVENEZIA «Con Cesare ci siamo conosciuti a scuola. Eravamo in seconda media al Foscarini nella zona dove adesso c'è la biblioteca. Ricordo bene quegli anni, ci trovavamo anche alle festine dei vari compleanni».È un ricordo molto affettuoso quello di Carlo Montanaro, figura di spicco della ricerca sul cinema, protagonista della vita culturale veneziana e anche autore che ha lavorato in più occasioni per la Marsilio. Montanaro ha sempre apprezzato le capacità di De Michelis e la sua determinazione nell'affrontare le varie sfide.IL...