CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Cesare De Piccoli difende a spada tratta il progetto Duferco per un terminal crociere alla bocca di Lido, in risposta alle recenti contestazioni del consiglio comunale di Cavallino-Treporti. «E' un atteggiamento pregiudiziale al progetto - sostiene De Piccoli in una lettera aperta inviata al Gazzettino - che ha più il sapore di un fuoco di sbarramento preventivo alimentato da argomenti emotivi ma poco rispondenti ai contenuti tecnici di merito. E francamente mi è difficile comprendere come per i sindaci Brugnaro e Ferro la crocieristica sia...