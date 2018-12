Cereser, un bis in controtendenza a San Donà nell'anno nero dei renziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSAN DONÀ Il caso politico dell'anno è Andrea Cereser, sindaco in controtendenza nell'anno nero dei renziani e del boom della Lega. Alla ricerca del bis Cereser ha puntato su se stesso con una campagna senza simboli di partito. In gennaio sul sito internet dedicato alle elezioni compare solo il suo volto sorridente e sui cartelloni non ci sono né Pd e né altre tre liste civiche a sostegno. La strategia è improntata su una campagna gentile. Cereser spiega, infatti, che «oggi serve più forza nel pazientare che perdere le staffe»....