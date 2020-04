IL CASO

TREVISO Giornata da incubo, quella di ieri, per i trevigiani che hanno deciso di liberare casa dai rifiuti ingombranti o speciali. Gli ecocentri, dopo la prolungata chiusura dovuta alle disposizioni sanitarie per contenere l'emergenza Covid-19, sono stati letteralmente presi d'assalto. Code chilometriche in tutte le strutture, dalla destra alla sinistra Piave. Già dalle 7 della mattina davanti ai vari Cerd si è formato un lungo serpentone di auto. Peraltro tutti diligentemente in coda in attesa del proprio turno, per scaricare immondizie dai volumi o dalle tipologie speciali. Situazione emblematica a Treviso dove l'assessore all'ambiente Alessandro Manera già prima delle 9 era davanti al Cerd, assieme al comandante della polizia locale Andrea Gallo, per controllare la situazione. La coda di auto che arrivava fino alla porta del Leon lo ha messo in allarme. Anche perchè l'attesa per gli utenti si è rivelata lunga, oltre un'ora e mezza. E non si può dire che sia stata una scampagnata nonostante la voglia di uscire di casa che può far sembrare allettante perfino un'ora di coda sotto il sole per conferire i propri rifiuti.

RACCOMANDAZIONI

Al fine di venire incontro alle esigenze dei trevigiani, il responsabile dell'ecocentro di Treviso, Paolo Cremona, ha assicurato: «Da ieri gli ecocentri sono aperti. E non solo. Perchè il Cerd a Treviso farà orario continuato, dalle 9 alle 19, chiudendo più tardi del solito. Quindi c'è tempo per tutti di liberare garage o scantinati da quanto è stato ammassato in questo tempo di quarantena forzata». Poi, però, ha lanciato un appello: «Ieri abbiamo avuto alla coda fino alla rotonda dell'areoporto. Vi raccomandiamo, da oggi di cadenzare i conferimenti in modo da evitare la ressa, distribuendovi nell'arco della prossima settimana. Non venite tutti oggi o domani. Venite solo se avete necessità e ricordatevi di rispettare le regole restando in attesa in coda, senza scendere dall'auto, muniti di mascherine e guanti. Inoltre i rifiuti devono essere separati all'interno della macchina in modo tale da agevolare le operazioni e rendere i tempi di attesa delle altre persone più brevi possibili».

IN DISCESA

E il popolo del web ha registrato e condiviso. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e le richieste pressanti alla riapertura, arriva l'assicurazione dei vari sindaci del territorio. Un altro piccolo passo verso una parvenza di normalità.

Valeria Lipparini

