CENTROSINISTRA

VENEZIA Dal fronte del centrosinistra arrivanO indicazioni su come sarà l'amministrazione e su quali punti scommetterà nei primi 100 giorni di governo, in caso sui successo di Pier Paolo Baretta. Ed è proprio il sottosegretario candidato ad anticipare la strategia. Punto primo: «Per governare la complessità di una città plurale come Venezia - dice Baretta - occorre una figura istituzionale delegata ad occuparsi a tempo pieno della terraferma e una a tempo pieno della città d'acqua. L'intuizione del Prosindaco di Mestre è da recuperare». Punto secondo: ripristino dell'assessore alla cultura e dell'assessore al commercio e attività produttive.

LA GIUNTA

Punto terzo: «Penso ad una giunta forte, di competenze e sostanza, e in cui sia rappresentata la parità di genere. Figure femminili capaci in città ce ne sono molte più di quante ricoprano cariche pubbliche, vanno coinvolte e valorizzate. Ma penso anche ai giovani: mi piacerebbe dare spazio a un assessore under 30 per amalgamare, insieme al contributo di figure di esperienza, anche una visione della città che provenga dalle. A dare poi ulteriori contenuti al programma, è la civica Venezia è Tua che riunisce Italia Viva, Più Europa e Psi. Ieri in Erbaria il movimento, creato da Ugo Bergamo, ha presentato 5 idee per Venezia: «Ciò che vorremmo fare nei primi giorni di governo» ha detto Bergamo, leader (ma non candidato) della lista. «Per quanto riguarda il Lido - ha aggiunto Bergamo - bisogna ricreare una passeggiata con vista del mare, proponendo anche una serie di attività legate alla nautica e ai pubblici esercizi. Insomma, una riqualificazione dei lungomari è uno dei primi provvedimenti che chiediamo alla prossima amministrazione». Poi l'idea relativa ai trasporti di centro storico ed isole. «Da anni ribadiamo la realizzazione di un prolungamento del tram a S. Basilio», ha detto Luigi Giordani, del Psi. Di modo che, arrivando dal Lido con il vaporetto, si possa salire direttamente sul tram senza dover raggiungere piazzale Roma.

PROGETTI

«Chiediamo poi un collegamento acqueo diretto Pellestrina-Venezia e un percorso alternativo per Murano e Burano». E in quest'ottica, l'area dietro S. Giobbe, a Cannaregio, potrebbe rappresentare il punto ideale per un collegamento diretto con le isole. «Affinché il traffico sia decentrato ha chiarito Bergamo e si evitino le lunghe code fuori dalla stazione ferroviaria». Tra le priorità di Giordani anche la battaglia contro il moto ondoso, mentre Alessandro Maggioni, di Italia Viva, si è soffermato sul tema della residenzialità. «Vogliamo riprendere in mano quei 4mila appartamenti di proprietà comunale, distribuiti sul suo territorio, e renderli disponibili a chi voglia risiedere e lavorare in questa città», ha detto, toccando un'ulteriore questione.

«Oggi viviamo un momento di forte difficoltà: le attività stanno soffrendo e gli spazi all'interno sono poco fruibili. Va bene dunque che, in via eccezionale, agli esercizi commerciali sia data la possibilità di ampliare i plateatici. Ma deve essere chiaro che per la nostra lista politica questa non può che essere una scelta emergenziale che dovrà essere riportata ai giusti equilibri». Tra i punti, anche l'importanza di contributi da destinare alla locazione di alloggi ai residenti e degli affitti ai negozi di vicinato.

Marta Gasparon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA