CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENTROSINISTRATREVISO Non ha pronunciato espressamente la parola incompetente ma nella lingua italiana «non ha le competenze per fare il sindaco» è esattamente la stessa cosa anche se la sfumatura è diversa. «Tra il candidato della Lega e Giovanni Manildo non c'è confronto» ribadisce inoltre Giovanni Tonella, segretario cittadino del Pd, ieri impegnato nella sede di fronte a Ca' Sugana per la presentazione ufficiale dell'unica lista politica della coalizione del candidato sindaco. Soci di minoranza, lontani dai fulgori del 2013 in cui i...