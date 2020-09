CENTROSINISTRA

SAN DONA'/VENEZIA La roccaforte del Pd resiste a San Donà. La consigliera Francesca Zottis è prudente, «dai conteggi sono avanti nelle preferenze, (oltre 700 a San Donà con 33 sezioni scrutinate su 40, quindi oltre l'80%). Il risultato del Pd sembra stabile, anche se nella passata elezione si assestava al 15% nel complesso. Non va bene ma nel panorama del centrosinistra siamo gli unici a tenere». Una ricetta per essere competitivi in futuro? «Riunire tutto il centrosinistra a partire dagli alleati di Leu, pur rimasti in coalizione, e cercare un dialogo con gli elettori di Italia viva che hanno puntato su Daniela Sbrollini. Altro passo è riunire i verdi: alcuni sono rimasti in coalizione, altri con il gruppo Veneto ecologia solidarietà hanno presentato Patrizia Bartelle. Per superare questa frammentazione sono imprescindibili unità e coesione sociale, altrimenti non saremo mai competitivi contro una corazzata come quella di Zaia».

«Le preferenze di Zaia hanno sotterrato la Lega commenta per i veneti è un punto di riferimento chiaro, anche per chi votava in altra direzione e soprattutto rispetto alla Lega di Matteo Salvini. Tradotto in seggi in consiglio regionale Zaia potrà godere di una maggioranza bulgara. Noi dovremo lavorare fuori, tra i cittadini per riacquisire forza e credibilità». E secondo Zottis ci sono comunque delle battaglie di Zaia condivisibili, tra cui quella sull'autonomia, «anch'io avevo votato a favore e con il Ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia il lavoro sta procedendo. Zaia deve ringraziare questo governo se si continua a lavorare con una certa continuità, perché Salvini non aveva fatto nulla».

PELLICANI CRITICO

San Donà dunque regge ma è indubbiamente pesante la disamina di Nicola Pellicani sui risultati scaturiti a livello regionale. «Il risultato delle elezioni regionali in Veneto era ampiamente annunciato, ma ciò non cambia l'entità e la gravità della sconfitta del centrosinistra. Zaia ottiene una vittoria che non ha eguali nella storia del regionalismo italiano, confermando di avere un solidissimo radicamento territoriale e una grande capacità comunicativa. Voglio ringraziare Arturo Lorenzoni, per la grande generosità dimostrata in questi mesi in cui ha messo la faccia di fronte a una sfida che fin dall'inizio si preannunciava come difficilissima». Il deputato Pd addolcisce la pillola ricordando la vittoria del centrosinistra in Toscana, Puglia e Campania ma «in Veneto i numeri però parlano chiaro e dimostrano come gli elettori veneti non abbiano neppure percepito l'esistenza di una vera alternativa a Zaia. Credo che, in particolare il PD debba avviare una profonda riflessione sulle politiche svolte fino ad oggi. Non ci sono scorciatoie, il partito va completamente rifondato, uscendo da logiche correntizie che hanno finito per indebolire ulteriormente il partito. E va messa in campo al più presto una nuova classe dirigente, con una forte impronta federalista in grado di mettersi in connessione con i veneti».

Davide De Bortoli

