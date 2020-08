CENTROSINISTRA

MESTRE Con le parole della cantante Arisa, Saremo noi il miracolo che nessuno si aspettava, il candidato sindaco Pierpaolo Baretta ha aperto ieri l'incontro con i candidati e i cittadini in piazza Ferretto. Tredici tra partiti e movimenti, cinque liste, cinque gazebo. Senza palco, a venti giorni dalle elezioni, in piazza per sentire alcuni candidati giovani e dare un segnale. «Abbiamo bisogno - ha esordito Baretta - di far vedere che ci sono molti giovani pronti e in grado di prendere in mano le sorti della città, e noi dobbiamo aiutarli, dobbiamo spingere per una nuova classe dirigente».

Alessia Vettorello, 23 anni, rappresenta la lista Venezia è tua di Ugo Bergamo, ed è alla sua prima esperienza politica. «Credo - ha detto ieri la giovane - che serva più parità di genere e più inclusione giovanile all'interno della nostra città». Giovanna Burigana rappresenta la lista Verde progressista, e sostiene Baretta perché è convinta sia necessario cambiare il Comune: «Bisogna mutare - ha affermato - dalle fondamenta su temi come assistenza, casa, ambiente, Grandi Navi, no al turismo di massa». Maria Parrino (Idea in comune) è residente a Mestre, e sostiene che le due città, Mestre e Venezia, debbano rispondere alle diverse esigenze: «Mestre - ha spiegato Parrino - ha le proprie problematiche, e dovrà avere delle risposte autonome. Vogliamo una città che abbia caratteristiche metropolitane e commerciali. Vogliamo che torni a essere fiorente, visto che negli anni è diventata una città chiusa, dove le attività si sono spente. Una città che riporti le persone in piazza, le famiglie con le proprie attività, così come Venezia richiami i propri commercianti con agevolazioni fiscali».

Marianna Levorato, candidata della lista Svolta in Comune, nata dalla condivisione di due realtà politiche, Volt (partito paneuropeo) e Italia in comune (quello dei sindaci), vorrebbe «che Venezia tornasse al suo ruolo di capitale europea della cultura, nel nome di una sostenibilità turistica». Lorenzo Varconi, invece, candidato nella lista del Partito Democratico, ha sottolineato due priorità da parte dei giovani, la casa e il lavoro: «E' necessario superare la monocultura, e dare l'opportunità agli studenti universitari di costruire un futuro migliore».

Baretta confida nella speranza che hanno i giovani di costruire un nuovo modo di fare politica a Venezia. E a una «nuova idea di città», il candidato sindaco affida tutta la sua campagna elettorale, come ha detto ieri nel suo discorso pubblico. Le critiche allo sfidante Brugnaro riguardano presunti «interessi da difendere». «È oggettivo - ha detto Baretta - che anche in presenza di una blindatura formale, l'intreccio tra una carica pubblica e considerevoli interessi privati nello stesso territorio di chi la ricopre, condiziona la discussione sulle scelte da compiere». In caso di vittoria dei fucsia, Baretta vede una città in mano «a Salvini (nemmeno a Zaia) e a Fratelli d'Italia». Ed è dell'idea che «turismo e cultura (a cominciare dalla nomina dell'assessore) devono diventare un progetto unico di crescita». Insomma: basta alberghi e ipermercati, più case e negozi, una città più verde, solidale. Baretta attacca la gestione dell'attuale amministrazione nei termini di «un quotidiano annuncio di asfaltature, ponteggi, inaugurazioni». Vorrebbe un «Comune a km zero», che rilanci le municipalità, in nome di una idea diversa di città.

