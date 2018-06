CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Centrosinistra in vantaggio a San Donà, centrodestra all'arrembaggio a Martellago. Il voto amministrativo di domenica consegna, come prevedibile, i due maggiori Comuni al ballottaggio del 24 giugno. Nel Veneto orientale il sindaco in carica Andrea Cereser guida la partita con sette punti percentuali di vantaggio su Francesca Pilla, candidata di Lega e Fratelli d'Italia, ma deve ringraziare le polemiche interne in casa avversaria, con Forza Italia schierata nel sostegno a Oliviero Leo. «Uniti avremmo vinto al primo turno», commenta amaro...