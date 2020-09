CENTRODESTRA

VENEZIA Tre su quattro votano per la riconferma di Zaia. «È il successo personale del presidente che prende un consenso largo, oltre le appartenenze partitiche. Probabilmente dallo spoglio usciranno anche molti voti disgiunti», è il filo conduttore comune dei commenti a caldo di tre big della politica veneziana che hanno sostenuto la rielezione, per la terza volta, di Luca Zaia che alle regionali si è imposto con percentuali bulgare.

TOMAELLO

In casa Lega, il commissario provinciale Andrea Tomaello sottolinea anzitutto la positività del dato sull'affluenza alle urne che ha visto oltre sei elettori su 10 andare a votare. «Tutti davano per scontata la vittoria di Zaia e questo poteva disincentivare la partecipazione. Il dato raggiunto è molto buono». Poi entra nel merito: «Una vittoria schiacciante che dimostra la piena fiducia nell'uomo, i veneti hanno scelto di sentirsi al sicuro per altri cinque anni», sostiene Tomaello il quale smentisce che possano esserci frizioni tra la componente leghista che si rifà a Zaia e quella che invece guarda a Salvini.

«Io questi distinguo francamente non li vedo sostiene Anzi Zaia, guidando una delle Regioni più importanti d'Italia, saprà accompagnare e consigliare al meglio Salvini che ci auguriamo possa andare al governo del Paese». Nessun problema di competizione, insomma, tra Lista Zaia a forte vocazione territoriale, con ogni probabilità destinata a primeggiare nei numeri della coalizione, e Lega nazional sovranista.

«Non mi preoccupa. La Lista Zaia a Venezia l'ho fondata io con militanti di lunga esperienza, siamo tutti dalla stessa parte», precisa. Tomaello smentisce anche che sull'onda della grande investitura ottenuta Zaia abbia velleità nazionali per le Politiche con vista 2023, se la legislatura andrà al suo termine naturale: «È una persona seria, resterà qui. Detto questo io spero che per il parlamento si voti anche domani. Zaia è bravo e prende voti sul suo nome, so di elettori Pd che lo hanno sostenuto facendo voto disgiunto».

VENTURINI

Di capacità trasversale di consenso parla anche Simone Venturini, capolista della Lista Brugnaro sindaco in Comune, che ha l'ambizione di risultare record man di preferenze personali. «Quella di Zaia è una vittoria personale più che politica, più ampia del successo delle forze che ne hanno sostenuto la candidatura afferma Io stesso gli do volentieri il voto, perché lo riconosco uomo del fare, lontano dalle appartenenze ideologiche, anche se a livello nazionale, se domani si votasse per le Politiche, non saprei proprio che partito scegliere». Venturini sottolinea che «gli elettori hanno premiato la sua presenza sul territorio, la sua competenza e la sua capacità comunicativa. Dall'alluvione all'emergenza Covid c'è stato sempre, la gente evidentemente ha bisogno di punti di riferimento. La sua è una vittoria annunciata e meritata». L'occasione gli è utile per allargare il ragionamento con un auspicio.

«Spero in una squadra di governo capace di affrontare le grandi emergenze del Veneto, da quelle occupazionali a quelle sociali che presto si affacceranno. E mi auguro chiosa Venturini che nella prossima Giunta possano trovare spazio persone che portino avanti i problemi e i temi che riguardano la nostra Città metropolitana. A livello regionale Venezia ha bisogno di maggiore rappresentatività».

SPERANZON

Interviene anche Raffaele Speranzon, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, che attende per oggi l'esito del risultato sulla sua candidatura. «Vincere con oltre il 70% significa prendere voti anche tra chi, di solito, si riconoscerebbe in partiti avversari la sua analisi Un successo del genere è la dimostrazione che i cittadini premiano il buon governo». Speranzon ha buone aspettative sul risultato del suo partito: «Alle regionali è logico che la Lista Zaia cannibalizzi i voti, noi abbiamo la speranza di essere l'unico partito in crescita rispetto alle Europee dello scorso anno. Fare meglio dell'anno scorso è il nostro obiettivo e sono fiducioso che ce la faremo».

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA