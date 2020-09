CENTRODESTRA

VENEZIA Nessun incidente e nessuna contestazione dagli ambienti antagonisti. I temuti disordini ( soprattutto dalla questura di Venezia che ha mandato 3 blindati a circondare l'M9) per l'arrivo ieri pomeriggio a Mestre di Matteo Salvini, non ci sono stati. Il segretario nazionale della Lega è arrivato al chiostro dell'M9 atteso dal Governatore del Veneto Luca Zaia, dal segretario regionale Lorenzo Fontana e dal giovane coordinatore provinciale Andrea Tomaella, oltre che da un pubblico contingentato composto da 170 militanti che per partecipare all'evento si sono prenotati sul sito della Lega allegando un certificato che attestasse la negatività al Covid.

Occasione dell'incontro la presentazione dei candidati veneziani alle prossime elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, che il leader del carroccio ha incontrato dopo aver fatto visita a Murano e a Porto Marghera. «Venezia è una città orgogliosa che non aspetta gli aiuti dell'Inps e del Governo ma che è già ripartita e chiede di difendere l'artigianato locale ha osservato Salvini ma serve anche un turismo di qualità e una legge speciale perché questa non è una città come tutte le altre. Venezia è un gioiello per il mondo e per i veneziani e le cose preziose vanno curate e protette e per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico sarebbe fondamentale una legge che metta in galera tutti gli spacciatori e allora vedreste che la situazione sarebbe migliore». Salvini ha poi smentito qualsiasi competizione con Luca Zaia. «Non c'è nessuna sfida, insieme in Veneto prenderemo il 60 % ha sottolineato Zaia nella mia lista ci sono tutti militanti della Lega. L'unica cosa che ci divide è che io preferisco il Prosecco mentre Matteo beve il rosso fermo ».

A Mestre Salvini ha chiuso la due giorni veneziana, con presenza alla Mostra del cinema e, ieri mattina, a Murano e poi in campo Santo Stefano. «Se pensiamo di i farcela al primo turno con Brugnaro candidato sindaco? Assolutamente sì - ha detto Salvini a Venezia - anche perché al ballottaggio ci sono tante città dove tornerò, ma a Venezia penso che la partita sia, come in Regione Veneto, fortunatamente, positivamente, brillantemente a vantaggio della Lega e del centrodestra di Zaia e di Brugnaro».

«Quest'anno - ha ricordato il segretario della Lega - abbiamo messo per iscritto progetti, programmi, futuro, idea di città e di Venezia. Il tema dell'autonomia è fondamentale sia per Venezia che a livello nazionale e difatti abbiamo chiesto l'impegno di tutto il centrodestra perché quando si torna al Governo non si perda altro tempo come si è fatto con i Cinquestelle. Quindi, non vedo l'ora di tornare da presidente del Consiglio a incontrare il sindaco Brugnaro e il governatore Zaia».

Nel pomeriggio di ieri poi Salvini è andato a Portogruaro, dove stato accolto da una marea di persone che si sono date appuntamento nel parco della Villa Comunale per l'incontro a sostegno del candidato sindaco Florio Favero.

«Se la Lega va al ballottaggio ci rivediamo. E se vince, sarete tutti ospiti ad una cena: paga Renzi - ha detto ironico. Salvini ha toccato molti argomenti, dalla scuola all'immigrazione, alle elezioni regionali che «segneranno un trionfo della Lega che rimarrà nella storia». Il segretario ha incitato il pubblico a non dare per scontato l'esito delle elezioni. «Il vero sondaggio sarà il 20 e 21 settembre - ha detto. Avere un sindaco piuttosto che un altro cambia. Ci hanno fatto arrivare 20mila migranti nell'ultimo anno. Fino alle elezioni, a Roma staranno in silenzio. Poi prenderanno l'agenda con i numeri di telefono dei Comuni e quando arriveranno alla P chiameranno anche il sindaco di Portogruaro per chiedergli se ne può ospitare 40. Noi abbiamo bisogno di un sindaco che dica no grazie'. Se vincesse un sindaco di sinistra, questo chiederebbe non 40 ma 80 immigrati, perché fanno colore e sono divertenti. Faccio una promessa: se qui la Lega va al ballottaggio torno a Portogruaro».

