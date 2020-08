CENTRODESTRA

VENEZIA Forza Italia vuole esserci. E con una novità alle elezioni regionali: senza la foto di Berlusconi, ma con la scritta che accompagna il simbolo Autonomia per il Veneto. Michele Zuin, coordinatore regionale del partito, ne ha dichiarato la paternità, l'invenzione, ieri nel corso della presentazione della lista dei candidati della provincia di Venezia in corsa per Palazzo Balbi, nella sede mestrina di Corso del Popolo. «Ho fatto questa forzatura - ha detto Zuin - perché non voglio che il tema dell'autonomia sia esclusivamente di altre forze politiche». Il partito punta molto su questo simbolo, perché l'indizione del referendum che ha avuto un rilievo massiccio di sì verso l'autonomia, nasce da un progetto di legge che ha presentato Forza Italia nel 2014. «Autonomia a geometria variabile - ha spiegato Zuin - ma questo non vuol dire che il Veneto e la Sicilia chiedano di gestire le stesse materie in egual misura, ma ci sono regioni pronte come il Veneto per candidarsi ad amministrare idee specifiche. Dopo le emergenze, la Regione si troverà ad affrontare l'ordinario. Temi legati a lavoro, sanità, alla sopravvivenza della piccola media impresa. In lista abbiamo un mix di persone che fanno politica e che non l'hanno mai fatta, ma che possono portare lealtà, competenza e professionalità». Tra i candidati, ieri a fianco di Zuin, Michele Celeghin, coordinatore provinciale di Forza Italia. «E' una lista omogenea, composta da persone giovani con esperienza amministrativa - ha affermato Celeghin - Persone che conoscono il territorio, e questo fa la differenza». Per il Veneto Orientale è candidata Mafalda Ziroldo, infermiera professionale in ospedale a Portogruaro, consigliere comunale di maggioranza a San Michele. C'è Sara Furlanetto, avvocato, presidente della casa di riposo Francescon di Portogruaro. Tra i volti nuovi quello di Andrea Lo Massaro, consigliere comunale di maggioranza a Caorle, albergatore e commerciante. Per l'area jesolana in corsa c'è Otello Bergamo, ingegnere strutturista, assessore comunale a Jesolo. Quindi Verusca Boscaro, insegnante d'arte, di Spinea; Massimo Calzavara, ex sindaco di Pianiga e attuale assessore comunale, avvocato; Maria Giovanna Boldrin, avvocato, capogruppo in consiglio comunale di Mirano. A Chioggia Beniamino Boscolo, capogruppo in consiglio comunale.

