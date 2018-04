CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CENTRODESTRATREVISO «Il binomio cultura-università dovrà diventare il vero traino per il rilancio della città». Mario Conte, candidato sindaco leghista e di tutto il centrodestra, vuole sfatare un luogo comune: che con la Lega al governo della città, la cultura passi in secondo piano. Un tasto che i suoi avversari battono spesso, ricordando ogni volta quanto le amministrazioni leghiste hanno concesso a Fondazione Cassamarca, dal teatro in poi, demandandole la programmazione culturale cittadina. Conte invece vuole prendere la questione in...