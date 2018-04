Centrodestra su due fronti a sostegno di Canali e Sutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUATTRO LISTESAN STINO Per ora la sfida è a tre ma sarà una gara a quattro. Sono le liste che gli elettori sanstinesi troveranno nella scheda il 10 giugno quando andranno alle urne per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Lega Nord-Liga Veneta-Salvini e la civica San Stino - Canali Sindaco, i primi a rendere nota la candidatura elettorale. Sostengono Giuseppe Canali, 47 anni, impiegato: è l'attuale capogruppo in consiglio comunale della civica Per San Stino. La presenza di Giuseppe Canali in consiglio comunale risale al 2003. Dal 2009 al...