Centrodestra, caccia ai disertori La resa dei conti adesso è vicina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SACILEA far discutere in riva al Livenza il giorno dopo del ballottaggio non è tanto la conferma dell'esito del primo turno che aveva dato a Carlo Spagnol, circa 8 punti di vantaggio quanto l'erosione di voti registrata al bottino conquistato il 29 aprile da Alberto Gottardo, con una forbice tra i due candidati che di ora in ora si andava allargando fino a portare al raddoppio di voti in percentuale: 67.24 per cento per Carlo Spagnol, 32,76 per cento per Alberto Gottardo. Naturalmente si sono subito messi in moto gli analisti del voto alla...