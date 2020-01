Centro studi sui mutamenti del clima Comitato con le eccellenze della città

AMBIENTE

VENEZIA (m.gasp.) «Entreremo nel merito della discussione nei prossimi giorni, per capire cosa fare e come». Si è espresso così ieri Pierpaolo Campostrini, direttore Corila, a margine della sessione di apertura di Eurolag 9, nella Scuola Grande di S. Marco, riferendosi alla possibile realizzazione a Venezia di un Centro internazionale per la ricerca sui cambiamenti climatici. Nona edizione di un convegno di approfondimento a livello tecnico tra 150 scienziati e massimi esperti provenienti da tutto il mondo, in materia di lagune costiere e aree umide dell'Europa e del Mediterraneo. Che, dopo gli eventi meteorologici del novembre scorso, assume quest'anno un'importanza particolare. «Il perché della costituzione di questo Centro qui ha continuato è ben chiaro a tutti: Venezia è stata ed è un grande segnale per il mondo».

«Simbolo di fragilità e vulnerabilità ha aggiunto Antonio Marcomini, di Ca' Foscari, tra i relatori ma anche il simbolo di una città che mai si rassegnerà a subire le conseguenze dei cambiamenti del clima. Un'occasione, quella del Centro, che potrebbe inoltre rivitalizzare la sua socialità». E secondo Campostrini un esempio di come la politica abbia saputo ascoltare per poi passare il testimone alla parte scientifica. Che avrà il compito di farne oggetto di discussione proprio in questo convegno, come in altri già in programma.

«Quest'iniziativa può rappresentare una grande occasione per la città, che non va sprecata», ha affermato Campostrini, sottolineando come i soggetti coinvolti potrebbero essere, accanto agli atenei veneziani, l'Università di Padova, Corila e Cnr. Ma per la creazione del Centro si andrà probabilmente verso un Comitato promotore che in breve tempo studi le varie connessioni con strutture, anche internazionali, che guardano a questi argomenti.

«Le idee operative ancora non le so perché ne stiamo parlando; quel che è certo è che non vogliamo creare la struttura prima del contenuto. Su cosa mireremo? Su tutte quelle politiche di adattamento ai cambiamenti climatici, studiando come aumentare le difese e la resilienza della società».

Insomma, è necessario aumentare sia la resistenza che lo spirito di adattamento. Perché se è vero che non si può impedire che un evento avvenga, ci si può tuttavia organizzare meglio affinché quest'ultimo non abbia conseguenze disastrose. «L'Europa ha una responsabilità in più il suo patrimonio culturale rispetto al mondo; e noi italiani in particolare rispetto all'Europa. Qui non si tratta solo di salvare vite umane e ambiente, ma anche la cultura che è meno resiliente rispetto alla natura. Sono sicuro che le Nazioni Unite ci seguiranno su tale progetto». Venerdì intanto giornata conclusiva del convegno ad Eurolag si parlerà anche degli aspetti dell'innalzamento del livello marino e dei nuovi, necessari, modelli di previsione. «Le statistiche vecchie infatti ha concluso Campostrini dinanzi alle nuove situazioni, non potranno più funzionare perché i riferimenti sono cambiati».

