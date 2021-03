CENTRO STORICO

VENEZIA La prenotazione, ma poi l'impossibilità di ricevere il vaccino, soprattutto nel punto vaccinale del centro storico di Venezia, cioè all'ospedale Civile, a San Giovanni e Paolo. A segnalarlo sono ancora in tanti, soprattutto anziani e tutti residenti nel centro storico della città d'acqua, che raccontano di come, una volta arrivati al Civile, vengano poi dirottati sull'Angelo di Mestre.

E a questo punto, con le difficoltà di spostamento per gli ultraottantenni, sono in tanti a rinunciare. Finora nella gestione dei vaccini a San Giovanni e Paolo si sono verificati alcuni casi di code - c'è chi racconta di aver aspettato più di un'ora il proprio turno - e, come detto, anche il caso di chi si è sentito spedire a Mestre, all'Angelo, per la mancanza di posto, nonostante ci fosse stata una prenotazione.

Disguidi lamentati anche da chi si è visto rifiutare il vaccino alla conclusione della visita anamnestica dalla quale era risultato non idoneo alla somministrazione di AstraZeneca, secondo le categorie sanitarie indicate dal ministero della Salute e dalla stessa Aifa.

Lamentele sono arrivate anche per la convocazione e per il cambio di sistema: addio alla lettera indirizzata a casa e via libera - anche per gli anziani - alla prenotazione della somministrazione del virus attraverso il portale web dell'azienda sanitaria Serenissima.

Come dubbi sono stati sollevati sulla vaccinazione con il siero di AstraZeneca per gli anziani che non presentavano particolari situazioni sanitarie e cliniche.

Un disguido, quello della mancanza di posti all'ospedale Civile di Venezia che verrà risolto a breve quando funzionerà a pieno regime sia il centro vaccinale del Terminal 103 della Marittima - ora diviso a metà con le forze dell'ordine - e quando verrà aperto anche il punto vaccinale di piazzale Roma, nell'ex sede della banca di Sondrio.

Sommando le potenzialità di entrambi i punti vaccinali verranno erogati circa 1.600 vaccini al giorno, ai quali unire anche le fiale somministrate all'ospedale Civile.

Tutte correzioni in corso d'opera di una campagna vaccinale che finora aveva visto una grande affluenza da parte degli aventi diritto al vaccino.

