CHIOGGIA Isola pedonale in Corso del Popolo anticipata e prolungata. Lo ha deciso l'assessore al commercio Genny Cavazzana dopo che, lo scorso week end, l'arteria principale del centro storico di Chioggia era stata invasa da turisti, che hanno riempito i plateatici allargati dei locali, e automobili, parcheggiate ovunque e in transito. Entrambi, per così dire, segnali di vitalità per il settore turistico cittadino (che aspettava questi flussi per compensare le perdite da lockdown), ma incompatibili tra loro per ragioni di sicurezza e di decoro urbano.

Lo aveva fatto notare il consigliere Marco Dolfin, ma la cosa non era sfuggita neppure all'amministrazione comunale che è intervenuta, ieri, con un'ordinanza del dirigente della polizia locale Michele Tiozzo. Pertanto l'isola pedonale notturna che, solitamente, veniva istituita a partire dall'1 luglio, è stata anticipata di alcuni giorni, al 27 giugno, primo week end utile, e prolungata, come orario, fino all'1 di notte (anziché le 23) e resterà in vigore, con questo regime, fino al 13 settembre.

«Constatiamo un grande afflusso di visitatori, sia sul litorale che in centro città spiega l'assessore alla polizia locale Genny Cavazzana e l'ampliamento dei plateatici è stata un'iniziativa opportuna e apprezzata. A questo punto è giusto anticipare, rispetto al consueto primo luglio, il prolungamento dell'orario serale della Ztl fino all'una di notte, per evitare già dal prossimo fine settimana il traffico di auto e moto lungo Corso del Popolo nord. Il servizio di posizionamento delle transenne sarà supportato dagli ausiliari del traffico di Sst». Se l'iniziativa del Comune, però, va incontro alle esigenze di tranquillità dei turisti che si soffermano in Corso del Popolo e a quelle di buona accoglienza manifestate dai commercianti, resta un problema di controllo dei flussi. Quest'anno, infatti, a causa della carenza di organico, per la Polizia locale di Chioggia sarà difficile garantire il terzo turno di vigilanza, che si svolge in orario notturno.

Ma il comandante della polizia locale, Michele Tiozzo, non è pessimista. «Stiamo stringendo le fila dice per organizzare il servizio nel miglior modo possibile. Se proprio non faremo la vigilanza tutte le sere possiamo sempre attuare degli interventi spot, ovvero dei controlli ogni tanto per scoraggiare chi non rispetta le regole». Ma, oltre al fronte dei controlli, c'è anche quello della buona educazione. Coloro che hanno il permesso di entrare in Corso del Popolo, anche con la Ztl vigente, sono, in gran parte, chioggiotti. Per cui sta a loro utilizzare il permesso (che resta valido anche con la Ztl prolungata) nei caso di effettiva necessità, evitando di far transitare traffico inutile nel salotto della città.

