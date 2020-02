FUORI CLASSE

BELLUNO Alcune lezioni si svolgono in diretta sulla piattaforma Skype, altre sono registrate e caricate sul canale YouTube della scuola. Il coronavirus non ferma il Liceo Lollino che è già partito con le lezioni on line.

LA CAMPANELLA VIRTUALE

Alle 8 di ieri la campanella virtuale ha suonato lo stesso e gli alunni si sono fatti trovare davanti al computer, come se fossero in classe. Vestiti di tutto punto. E cosi le lezioni al Liceo «Alvise Lollino» Classico e Scientifico di Belluno sono riprese regolarmente, nel rispetto del calendario scolastico della scuola che aveva previsto fin da inizio anno un giorno in meno per le vacanze di carnevale. Mercoledì delle Ceneri a scuola. Nel pieno rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute di concerto con la Regione Veneto, la scuola è chiusa egli studenti sono a casa. L'attività didattica non si è fermata e si sta svolgendo con diverse modalità, in modo da garantire continuità anche nel corso dell'emergenza da Covid-19, e con l'obiettivo di contribuire a una scuola in grado di fronteggiare anche le emergenze relative agli eventi meteo. Il vice preside, professor Giambattista Zampieri, spiega la modalità utilizzata dal liceo presieduto da don Giuseppe Bratti:«Quando sono uscite le prime disposizioni, ci siamo posti questa domanda: quanto durerà l'emergenza? Quale la modalità che può tornare utile in altre circostanze? Come è stato per Vaia, due anni fa e per l'alluvione dello scorso novembre ricorda Zampieri -. Ormai sempre più spesso si richiede tecnologia alla didattica, quindi perché non iniziare anche nel mondo della scuola, come sarà poi - anche nel mondo del lavoro?».

INTERAZIONE

Insomma, di necessità virtù. Ecco che al liceo Lollino, ogni giorno viene inviato agli studenti e alle famiglie l'orario per la mattina seguente, con le indicazioni pratiche perseguire le lezioni: alcune si svolgono in diretta sulla piattaforma Skype, con la possibilità da parte degli studenti di interagire direttamente, come in classe, altre sono registrate e caricate sul canale YouTube della scuola e possono essere seguite in diverse ore del giorno (con il riscontro quotidiano di una breve verifica, che certifichi la partecipazione dello studente), altre ancora consistono in esercitazioni scritte da svolgere e consegnare sempre nell'arco della giornata. «Ovviamente entra in gioco anche l'elemento della responsabilità degli studenti sottolinea il vicepreside del Lollino -. Se non c'è il collegamento Skype, la lezione su YouTube si può guardarla quando si vuole. Certo c'è una piccola verifica se questa viene aperta, ma che poi venga seguita fino alla fine, questo è un elemento che si basa sulla fiducia dello studente», commenta Giambattista Zampieri. Agli insegnanti del Liceo Lollino Classico e Scientifico è richiesto uno sforzo maggiore, perché sono dunque impegnati quotidianamente nei collegamenti e nell' organizzazione dell'attività: una novità che però è molto apprezzata dalle famiglie e ben accolta anche dagli studenti che possono in questo modo sperimentare delle tecniche e degli strumenti già ampiamente in uso anche nel mondo del lavoro.

Federica Fant

