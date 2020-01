IL CASO

PORDENONE Saranno settimane cruciali, le prossime, per l'associazione che gestisce il Centro islamico della Comina: a fine mese è in programma il voto definitivo sui conti economici, la presentazione del nuovo statuto che (se tutto andrà come dovrebbe) potrebbe essere propedeutico a nuove elezioni del direttivo già entro l'anno.

Sono alcuni degli elementi emersi nell'assemblea aperta che sabato è stata allargata a tutti i frequentanti del Centro islamico, circa 150 persone, tra cui anche un gruppo di donne (che hanno partecipato all'assemblea dapprima in una stanza separata e poi hanno raggiunto gli uomini). Una riunione svoltasi serenamente (tranne un breve battibecco su vicende passate a fine assemblea) in cui si è fatto il punto della situazione: la presentazione delle oltre 200 pagine di 10 anni di bilanci (dal 2009), con particolare attenzione al 2019, anno in cui l'associazione ha estinto il mutuo decennale da oltre 700mila euro con cui ha acquistato il capannone della Comina e le ipotesi di lavori al tetto e al pavimento in programma a breve.

IL FUTURO

Entro il 29 febbraio chi voglia diventare nuovo socio potrà farlo presentando la propria candidatura. Il direttivo avrà il compito di valutare le richieste con la facoltà anche di rifiutarle, se non sono in linea con i principi dell'attuale statuto. Ed è proprio su questo che si giocherà il futuro e anche la serenità all'interno dell'assemblea che è pronta a superare le dure contrapposizioni delle ultime settimane, quando si sono manifestate due anime, tra i fedeli arabi e non arabi, in particolare quelli provenienti dall'Asia.

Il direttivo ha intenzione di convocare l'assemblea dei soci (compresi gli eventuali nuovi) sempre il 29 febbraio per l'approvazione del conto economico 2019. Nel frattempo il bilancio sarà affisso sulla bacheca del Centro per delucidazioni (alcune comunità hanno chiesto di avere contezza di quanti soldi ha versato nei dieci anni): «Da quando è stato aperto il centro in Comina, dieci anni fa, ogni mese il tesoriere affigge in bacheca tutte le spese e le entrate», spiega il direttivo.

«Il bilancio è corretto e ora è pronto per essere valutato», aggiungono Alfred Shemshiri, presidente dell'associazione, il tesoriere Omar Baaza e Mourate Toure (rappresentante della comunità senegalese), membri del direttivo che ieri hanno raccontato quanto avvenuto sabato in assemblea.

In questi anni l'associazione islamica si è sostenuta grazie alle quote sociali, alle donazioni dei fedeli e soprattutto delle comunità che afferiscono al Centro e grazie a donazioni di altri centri islamici italiani (Brescia, Padova, Vicenza, San Donà). «Nessun contributo del Comune, né flussi di denaro provenienti dall'estero», assicurano i membri del direttivo. Quanto all'associazione, in assemblea verrà presentata la bozza del nuovo statuto (che la trasforma in onlus e la rende conforme alle nuove norme sul terzo settore) in cui si prevederà un allargamento a giovani e donne.

DEMOCRAZIA INTERNA

L'associazione si prepara dunque a compiere un salto di maturità democratica: il nuovo statuto darà una ristrutturazione organizzativa e amministrativa, per assicurare una corretta partecipazione sociale e soprattutto garantirà un nuovo modello di elezione dei membri del direttivo. Per fare questo però sarà necessaria una fase di passaggio probabilmente con un direttivo allargato di transizione in cui definire le nuove regole di voto attraverso una commissione elettorale. Una fase propedeutica e necessaria che richiederà diversi mesi di lavoro. Non si esclude di poter arrivare al voto già entro il 2020 senza attendere la naturale scadenza del direttivo nel 2021.

Valentina Silvestrini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA