Centro bombardato: la bufera lascia il segno

I DANNIVENEZIA Sono pesanti le conseguenze del maltempo di lunedì sera, soprattutto per quanto concerne i luoghi che ospitano le opere d'arte. Ai Giardini della Biennale alcuni possenti alberi sono stati sradicati dal vento e dalla pioggia ed hanno intralciato i percorsi tra le varie strutture. In un caso, nel padiglione della Cecoslovacchia, gli alberi sono caduti direttamente sul tetto. Difficoltà anche all'esterno dei Giardini. In ogni caso l'attività della Biennale, come ha fatto sapere l'istituzione, dopo le verifiche del caso è...