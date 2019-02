Centri per l'impiego senza direttive «I navigator? Non sappiamo niente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NODOPORDENONE Quanti navigator arriveranno al Centro per l'impiego di Pordenone? Non si sa. Quando arriveranno? Al momento è un mistero. Il reddito di cittadinanza è legge, e il vicepremier Luigi Di Maio l'ha illustrato spiegando le modalità di accesso alla misura-bandiera del Movimento 5 Stelle. Ma in provincia la situazione non è chiara. La misura governativa sarà erogata attraverso i centri per l'impiego, e il più importante si trova nel capoluogo. Stando a quanto si apprende, però, da Roma non arrivano notizie incoraggianti....