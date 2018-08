Centri per l'impiego: l'obiettivo è creare 300 mila nuovi posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il cantiere della legge di Bilancio ancora non è ufficialmente aperto ma in testa alla lista c'è il rafforzamento dei Centri per l'impiego, un passaggio strategico che la maggioranza giudica indispensabile per introdurre il Reddito di cittadinanza, il cui disegno di legge dovrebbe presto essere depositato in Senato con l'obiettivo di farlo approvare entro la fine dell'anno e rendere operativo il nuovo strumento già da gennaio. Con lo scopo di creare, in prospettiva, almeno 300 mila nuovi posti.IL PERCORSOServono però 2...