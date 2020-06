IL FONDO

PADOVA I contributi sono in arrivo. E più o meno dell'importo previsto. Che per Padova significano quasi 385 mila euro e per città e provincia ammontano a un milione e 860 mila, dei quasi 10 milioni destinati al Veneto. Dal Ministero, infatti, ieri è pervenuta a tutti Comuni la notizia che sono stati stanziati i fondi per i centri estivi, anche se ci vorrà un po' di tempo perché risultino materialmente versati nelle casse municipali La somma per le attività ricreative di bimbi e ragazzini nel periodo post quarantena è stata calcolata sulla base del numero dei residenti di età compresa tra zero e 14 anni.

Adesso ogni amministrazione sarà chiamata a stabilire se utilizzare direttamente i denari girandoli a chi gestirà le varie iniziative, per esempio parrocchie, associazioni sportive e cooperative, oppure se ripartirli invece fra le famiglie, che poi sceglieranno dove iscrivere i figli. La notizia era molto attesa sia dagli amministratori, che da mamme e papà, e riguarda oltre 2mila piccoli utenti: quest'anno i costi saranno maggiori per gli interventi anti contagio che prevedono, tra le altre cose, l'utilizzo della mascherina per i bimbi che hanno dai 6 anni in su (eccezion fatta, ovviamente, per i momenti in cui pranzano, fanno merenda, o sono all'aperto) e la suddivisone in piccoli gruppi, a seconda delle fasce d'età, che implica la presenza di un numero superiore di addetti. D'obbligo pure la misurazione della febbre all'entrata e quindi gli organizzatori dovranno dotarsi di termoscanner.

Lo scorso anno solo per quanto riguarda i nidi, a fronte di 220 iscritti , il bilancio dei centri estivi era stato di 130mila euro, 50 mila pagati dalle famiglie e 80 mila elargiti dal Comune alle cooperative che effettuavano il servizio, mentre nel 2020, con 240 domande già pervenute, i conti saliranno di almeno 60 mila euro.

LA RIFLESSIONE

«Trecentottantacinquemila euro che il Ministero ha destinato a Padova - osserva Cristina Piva, assessore ai Servizi Scolastici - è più o meno la somma che con il capo settore Silvano Golin avevamo ipotizzato che sarebbe arrivata e che penso riuscirà a far andare i conti in pareggio. Verrà frazionata con un tot a bambino per ogni settimana, ma ovviamente dipenderà anche dall'età degli utenti, perché i più piccini, che sono divisi in gruppetti da 5, richiedono costi superiori. Noi siamo pronti e abbiamo già avuto diversi incontri con i gestori dei centri estivi, assieme ai quali è stato predisposto un piano per la suddivisione dei contributi. E' possibile proporre progetti di intrattenimento all'aperto fino alla prima settimana di settembre». Nel frattempo a Palazzo Moroni è partita l'attività dei nidi, riservata a 145 piccoli che già frequentano le strutture durante l'anno e che ora sono gestite dalla Cooperativa Terra. «Ci sono poi i 200 bimbi delle materne - ha aggiunto la stessa Piva - che fruiranno dei centri estivi gestiti da Fism, Spes e da un centinaio di parrocchie. A tutto ciò si aggiungono i progetti per le fasce della scuola primaria e secondaria, per le quali sono arrivati 50 proposte. Pure in quest'anno anomalo, quindi, avremo migliaia di utenti che frequenteranno le attività ricreative estive».

PROVINCIA

E se la quota destinata al capoluogo è quella attesa, pure le cifre per i centri della Provincia rispondono alle aspettative dei sindaci; ecco le somme più significative che serviranno a coprire le spese delle attività nel resto del territorio padovano: ad Abano arriveranno 35mila 435 euro, ad Albignasego 62mila 261, a Cittadella 42mila 126, a Conselve 21mila 624, a Este 28mila 682, a Montegrotto 20mila 257, a Noventa 25mila 806, a Piombino 21mila 542, a Piove di Sacco 42mila 004, a Ponte San Nicolò 26mila 785, a Rubano 36mila 230, a San Giorgio delle Pertiche 24mila 602, a San Martino di Lupari 30mila 457 e a Selvazzano 46mila 940.

