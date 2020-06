IL MODELLO

PADOVA Dopo l'arrivo delle troupe di Rai1 de La vita in diretta e del Tg3 Veneto, anche Rai News 24 è arrivata al parco comunale Farfalle di Mortise per mostrare la strategia vincente di riapertura dell'area verde, trasformata in ambiente sterile all'aperto per poter svolgere attività sportive e centri estivi, sotto gli alberi e fra i prati, in osservanza delle norme imposte dall'emergenza sanitaria.

Così, il giardino pubblico di 56 mila metri quadrati, gestito dalla società sportiva Pegaso Pony Club, risulta il primo a Padova e in Italia ad ospitare i centri estivi, partiti da lunedì primo giugno, con un boom di iscrizioni fino a 35 bambini a settimana, ed è il primo in città ad ospitare, dal 18 maggio, anche una decina di corsi per adulti, come fitness, danza, pilates, arti marziali e yoga, che contano già un centinaio di iscritti. «Durante i momenti più difficili dell'emergenza spiega la presidente di Pegaso, Elena Giacomin - abbiamo sviluppato e presentato a Comune di Padova e Regione Veneto il progetto Distanti ma in natura, che è stato approvato e ci consente di rinascere attraverso un nuovo modo di gestione del parco, trasformato e attrezzato in infrastruttura a cielo aperto, come una grande palestra nel verde».

IL SISTEMA

Con questo sistema, la società Pegaso, che a livello nazionale è l'unica a gestire un centro con scuola di avviamento allo sport equestre per bambini e ragazzi collocato dentro un parco pubblico, affianca alle tradizionali attività con i pony, la proposta di discipline legate a vari sport e alla danza. E lo fa coinvolgendo anche altre realtà del territorio dedicate al benessere e allo sport, col risultato di salvare diversi posti di lavoro di professionisti padovani del fitness, messi in difficoltà dalle problematiche legate al Coronavirus. «Alcuni istruttori che altrimenti sarebbero disoccupati, poiché lavoravano in spazi ora non più accessibili al pubblico per lo sport o la danza, in quanto privi delle caratteristiche di sicurezza richiesti dalla pandemia, hanno trasferito i loro corsi nel giardino Farfalle, con un grande seguito di partecipanti», racconta la presidente. Un successo che passa attraverso la sanificazione di tutte le strutture presenti nell'area verde, e il rispetto scrupoloso degli standard di sicurezza anti contagio. «Tutti gli spazi dove si svolgono sport e i centri estivi sono delimitati da recinti, il cui accesso è consentito solo dopo il passaggio di un triage che comprende misurazione della temperatura corporea, igienizzazione delle mani e raccolta documenti su stato di salute delle persone e delle famiglie conclude Giacomin - Inoltre, per i centri estivi vige un patto di corresponsabilità che impegna genitori e gestori del parco alla necessità di informare immediatamente sull'insorgenza di sintomi sospetti, e che impegna il gestore a condividere con le famiglie il progetto organizzativo delle attività». Tutte le informazioni sul sito www.scuolaponypegaso.com.

Isabella Scalabrin

© RIPRODUZIONE RISERVATA