Acquisti natalizi e controlli: gli osservati speciali sono centri commerciali e mercati, ora che in Veneto da domani sarà vietato spostarsi tra i comuni dalle 14 in poi, a meno delle solite «necessità». Nel fine settimana e nei giorni di avvicinamento al Natale ci saranno più forze dell'ordine in strada, pronti a intervenire in caso di resse e assembramenti. Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, ieri ha coordinato il tavolo di raccordo tra le forze dell'ordine: «Tutti i giorni sono buoni per afflussi maggiori - ha riferito - Ai centri commerciali abbiamo dato dei riferimenti in caso di problematiche restando in contatto con i responsabili sicurezza delle strutture. Stiamo predisponendo maggiori controlli per tutto il periodo che precede il Natale». Non solo nei centri commerciali, lo stesso vale nei supermercati dov'è difficile far rispettare il tema di un ingresso a famiglia. E per quanto riguarda i mercati ambulanti, quelli di questa settimana saranno ancora liberi, compreso quello bisettimanale di Mestre che ha ben 9 accessi e uscite e quindi pone difficoltà organizzative e costi economici cui il Comune ha comunque deciso di far fronte.

Munaro e Trevisan a pag. II

