LA CAMPAGNAUDINE Centoseimila volantini distribuiti in tutte le farmacie della regione (aderenti a Federfarma e Farmacie unite), in 15 supermercati, ma anche nelle Aziende sanitarie, negli Ircss, negli Uffici relazioni con il pubblico della Regione e nei centri commerciali e in altri punti di aggregazione.Per tentare di intercettare gli indecisi e far decollare i numeri di una campagna vaccinale che soprattutto fra i sessantenni non sembra...