VENEZIA E fu così che alle 17 di ieri i casi di contagi da coronavirus nel Veneziano, sforarono quota 3.800. Raggiungendo, per l'esattezza, cima 3.807 per effetto dei 27 nuovi positivi registrati ieri nel bollettino di Azienda Zero che fotografava le ventiquattr'ore tra il pomeriggio di mercoledì e di ieri. Allargando il raggio d'indagine, si tratta di 105 casi in più da domenica: un'impennata importante nel territorio, segno di come il virus morda ancora. Altro indicatore, le Terapie intensive: se è vero che i ricoveri sono scesi in totale, ieri c'è stato un nuovo ingresso in Rianimazione che porta a 4 i casi di pazienti Covid in area critica: la cifra più alta da fine maggio in poi. In salita anche gli attualmente positivi (457, +16) e le persone in isolamento: 1.401, delle quali 373 positive al virus.

Scendendo nell'Ulss 3, i dati ci dicono che qui esistono 37 focolai attivi, quasi tutti in ambito familiare. Nelle case di riposo le persone positive sono 8: 4 ospiti e 4 operatori. L'Azienda sanitaria ha finora eseguito 195.845 tamponi (4.157 positivi, il 2%, e 189.837 negativi), con una media di 43 casi ogni 10 mila abitanti (44 in provincia di Venezia). Nel Comune di Venezia gli scrutatori sottoposti a tampone rapido sono stati 591, mentre il pungi dito per gli insegnanti 4.677. All'aeroporto Marco Polo i tamponi rapidi risultano 22.209, con 170 positivi di cui 10 risultati poi negativi al tampone molecolare.

L. Bag.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA