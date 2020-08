IL FOCOLAIO

CASALE SUL SILE I contagi sono destinati a salire alla Brt Corriere Espresso di Casale sul Sile. L'Usl ha programmato ieri altri 100 tamponi, sia agli operatori interni sia agli autisti ed entro questa sera si avranno gli esiti. Dai controlli effettuati ieri dallo Spisal tutte le norme igieniche sono state rispettate, e ogni procedura si è svolta in maniera corretta. A spiegare la vicenda che riguarda l'azienda con sede a Casale, già interessata da minifocoali nelle sedi di Bologna e di Rovereto è il sindaco Stefano Giuliato, in costante contatto con l'azienda e i medici dell'Usl che- all'interno della Brt- hanno allestito una task force. «I contagiati in azienda sono 22 più 2 famigliari - conferma il sindaco Stefano Giuliato - secondo le ipotesi, ancora comunque in attesa di conferma, il virus è arrivato in azienda perchè fino al lockdown che ha chiuso le porte della caserma Serena il 29 luglio una decina di ospiti ha lavorato nello stabilimento».

I TEST

Ieri i test sono stati effettuati anche sui facchini e sugli autisti esterni: la proprietà ha dato la massima disponibilità ai controlli, e opera insieme ai medici e ai tecnici dell'Usl. L'emergenza è scattata lo scorso fine settimana. «Tre lavoratori non si sentivano bene e accusavano tosse e qualche sintomo- prosegue il sindaco- i medici curanti hanno prescritto il tampone e i lavoratori sono risultati positivi. A quel punto, intrecciando i dati, si è scelto di iniziare a processare i 40 dipendenti che avevano avuto contatti nello stesso turno di lavoro. Oltre ai 3 altri 19 sono risultati positivi. E con loro due famigliari. I positivi sono comunque tutti asintomatici».

LA SANIFICAZIONE

Lo stabilimento osserva cinque turni giornalieri di pulizia dei servizi comuni, e tutti i protocolli di sanificazione. «La situazione è tranquilla» assicura Giuliato. Ora però si attende l'esito dei tamponi: se dovessero emergere nuove positività anche l'azienda dovrà attivarsi per organizzare la forza lavoro. Dopo il focolaio nella sede di fine giugno a Bologna e quello di Rovereto in luglio, il polo di Casale si era organizzato con misure d'emergenza. Il 28 luglio dopo gli episodi avvertiti dai primi migranti, la caserma Serena è stata chiusa. I 10 lavoratori in organico alla Brt Espresso non si sono presentati al lavoro. Ma è probabile che il virus forse già in circolo. E che ci si sia accorti del contagio solo dopo il malessere dei 3 dipendenti. «Le date coinciderebbero - afferma Giuliato - entro questa sera capiremo l'entità della situazione, e l'azienda potrà organizzarsi sul da farsi. Ma ha sempre operato per garantire le attività nel massimo regime di sicurezza».

Elena Filini

