MESTRE «I nostri figli hanno bisogno di andare a scuola in presenza, non di stare attaccati a uno schermo tutto il giorno, per settimane o mesi». Piazza Ferretto ieri mattina ha fatto da palcoscenico al flash mob di un centinaio di genitori che hanno protestato contro l'attivazione, da oggi, della Dad, la didattica a distanza che entra in funzione per le scuole di ogni ordine e grado (materne comprese) a seguito dell'allerta rossa in cui si trova anche il Veneto: in provincia sono coinvolti 110mila alunni. A promuoverlo, nel giro di appena mezza giornata sabato pomeriggio con un tam tam veloce su Facebook che ha ottenuto presto un'altissima adesione, circa 600 persone, è stato il gruppo spontaneo I genitori veneti non ci stanno coordinato da Cristina Camarda che ha detto: «L'istruzione è un diritto fondamentale e la scuola non può essere Dad. A scuola ci si va non solo per imparare le nozioni, ma per incontrare gli altri, per socializzare, per fare comunità».

Sotto lo sguardo della Polizia, i manifestanti hanno creato tre cerchi concentrici ruotando a più riprese al grido Giù le mani dalla scuola, seguito da un fragoroso battimano, effetto scenico che ha attirato l'attenzione di molti che passavano in piazza poco prima di mezzogiorno. A dividerli, garantendo la distanza interpersonale di sicurezza, c'erano due magliette dei loro figli «che abbiamo lasciato a casa per evitare strumentalizzazioni», è stato spiegato annodate tra loro e impugnate da ciascuno. «Non ci sono evidenze scientifiche che la scuola sia un pericoloso luogo di contagio e chiuderla è sbagliato. Si può benissimo continuare con le regole finora in vigore», ha aggiunto Camarda, madre di Sebastiano e Lorenzo, 7 e 4 anni. Da oggi le famiglie devono organizzarsi con nonni, baby-sitter, conoscenti, cercando un equilibrio con gli impegni di lavoro. «Non c'è scuola se non in presenza. Mio figlio è in una classe a modulo ridotto, con dodici bambini, che tenevano la mascherina per otto ore al giorno. È dispiaciuto di non poter più vedere i compagni», ha affermato Chiara Pauluzzi, mamma di Giovanni, sette anni e mezzo. «La scuola è stata la prima a chiudere e l'ultima a riaprire, questo la dice lunga sull'importanza che in questo Paese è riservata all'istruzione», ha dichiarato Marco Pettenò, padre di Pietro e Zeno, 6 e 8 anni. Ivan Dal Bello, docente di sostegno e di materie alternative alla religione, ha sottolineato: «Vediamo bambini che piangono all'idea di doversene stare a casa. La scuola è un posto sicuro. Ci sono protocolli rigidi e puntigliosi, sempre osservati minuziosamente. Stare per ore davanti a un computer o uno smartphone non è il massimo neanche per l'apprendimento, io stesso in questi mesi ho sperimentato l'aumento delle richieste di sostegno per recuperare quant'era stato perduto col lockdown dell'anno scorso.

Arrivata da Venezia centro storico, Chiara Boato, mamma di Iacopo e Matteo, 12 e 8 anni, ha osservato: «I bambini rispettano le regole con una precisione e una diligenza che gli adulti non hanno. Non ci si rende conto del danno psicologico che si rischia di arrecare loro chiudendoli in casa davanti al pc». Due papà sono giunti per l'occasione da Castelfranco e hanno esposto ciascuno un cartellone in cui si leggeva: «La scuola è un diritto dei nostri figli e un nostro dovere verso di loro» e «La scuola è un'attività essenziale, senza scuola non si cresce». «Se io vado al lavoro con tutte le precauzioni del caso, perché i miei figli non possono andare a scuola»?, ha chiesto Iacopo Vincenzi, papà di Elia, Arianna e Sofia, 8, 6 e 5 anni. «Non si capisce perché i bambini debbano essere penalizzati. Peraltro fino alle medie non c'è il problema dei trasporti perché li portiamo noi genitori», gli ha fatto eco Paolo Bianchin, che di figli ne ha cinque: Alessandra, 10 anni, Leonardo, 7, Gilberto, 4, e i due gemelli Tiziano e Samuele di un anno e mezzo.

