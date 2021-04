Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Resta basso il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia. Ieri, a fronte di poco più di tremila test (si è verificato il solito calo dei tamponi che corrisponde al fine settimana, dal momento che gli esami erano quelli svolti materialmente domenica), sono stati trovati 100 contagi, con una netta prevalenza in provincia di Trieste. L'incidenza è stata del 3,3 per cento, molto più bassa rispetto alla media nazionale. I totalmente guariti...