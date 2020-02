I NUMERI

VENEZIA Ci sono due livelli nella predisposizione della sicurezza per il Carnevale 2020 di Venezia. Uno, all'esterno, non si vede, ed è il coordinamento tra la Digos di Venezia e la Direzione centrale di polizia di prevenzione, a Roma. Il loro compito è quello di tessere la tela dell'antiterrorismo e della prevenzione per le persone a rischio.

Poi c'è un altro livello: importante (anche nei numeri) e di conseguenza visibile alle migliaia di turisti e veneziani che popoleranno la città nei suoi giorni clou. Si tratta del lavoro degli uomini e delle donne della Questura cittadina e del Dipartimento di pubblica sicurezza della polizia di Stato.

Sono stati loro, da Roma, a inviare cento agenti e metterli a disposizione del servizio pubblico disegnato per il Carnevale. Tra di loro, anche agenti specializzati e formati per ogni evenienza: cecchini, agenti della polizia Scientifica, artificieri e cinofili.

Gireranno tra le calli, i campi e i campielli. Aiuteranno i colleghi di Venezia, così come i carabinieri, la polizia locale e la guardia di finanza nel contrasto ai reati da strada, che anche nella città d'acqua non sono solo i borseggi.

Oggi e domenica prossima, in occasione rispettivamente del volo dell'Angelo e dell'Aquila, gli agenti della Questura impegnati nell'ordine pubblico si uniranno anche alle altre forze dell'ordine nel controllo di borse e zaini alle bocche di piazza mentre come già successo l'anno scorso, la sicurezza dei 23 mila che si assieperanno sotto San Marco per assistere ai due voli dal campanile, sarà garantita dai cecchini che si posizioneranno sui tetti delle Procuratie e osserveranno ogni movimento sospetto. «Altri agenti si posizioneranno in altrettanti luoghi strategici della città, soprattutto nelle aree realtine e marciane», specifica il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto. Per garantire festeggiamenti al di là di ogni preoccupazione, ecco in servizio anche i cani della sezione cinofila, in supporto ai controlli di polizia locale, carabinieri e guardia di finanza con l'unico obiettivo di rendere sicuro tutto il Carnevale e i momenti nei quali è prevista la maggior concentrazione di agenti.

Detto della squadra antiborseggi della polizia di Stato - che si darà man forte con gli otto agenti della polizia locale in servizio dedicato al contrasto di chi punta alle borse e ai portafogli dei turisti - è stata istituita all'interno della squadra Mobile anche una speciale sezione di agenti che si occuperanno del contrasto agli altri reati di strada, dallo spaccio ai furti, passando per gli scatolettisti.

«Questo piano è l'occasione per ringraziare tutte le forze dell'ordine - conclude il questore Masciopinto - A Venezia c'è un grande spirito di collaborazione».

