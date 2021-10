Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(cdm) Centinaia in piazza Libertà nel tardo pomeriggio di ieri contro il green pass obbligatorio. Secondo i manifestanti «in piazza c'erano circa tremila persone», stima Alessandro Gallo (Costituzione in azione). Ma secondo la Questura le presenze erano circa 300. Il colpo d'occhio conferma la partecipazione. «Ci siamo spostati sul terrapieno per non disturbare gli eventi della Maratonina», prosegue Gallo. Dopo gli interventi c'è stato...