TIMORI IN RETE

Nonostante le rassicurazioni dell'Arpav, la preoccupazione regna sovrana almeno misurando il termometro dei social.

Ieri in rete rimbalzavano diversi timori in seguito all'incendio avvenuto alla fabbrica di Porto Marghera.

Da più parti gli utenti si chiedevano se fosse davvero tutto finito o se sia solo l'inizio di un nuovo problema, dopo quello del coronavirus. Un fatto che, qualora fosse confermato, rischierebbe di minare ulteriormente l'economia locale. A spaventare in maniera significativa gli utenti registrati sui social è stato principalmente un video in cui si vedevano immagini di una massiccia moria di pesci.

«Spero che gli enti preposti facciano un controllo delle acque dopo quanto successo, perché secondo me c'è qualcosa che non va. Ci sono centinaia di pesci morti che i gabbiani si stanno mangiando», spiega l'autore del filmato in cui si vedono decine di animali a pancia in su nel canale industriale Ovest.

L'utilizzo di acqua in maniera massiccia per spegnere le fiamme ha fatto sì che una parte abbia raggiunto il canale e quindi la laguna, provocando evidenti danni all'ecosistema, come testimoniato dalle immagini. «C'è anche puzza - prosegue l'autore del video - si vede un velo sull'acqua, tipo una sostanza oleosa».

TIMORI

I timori principali riguardano la sicurezza della salute. C'è chi ritiene che il via libera annunciato dal sindaco sia stato prematuro, chi invece se la prende con l'Arpav, rea di non essere precisa nelle comunicazioni ufficiali, prendendo tempo.

Alcune voci riportavano anche il timore che le ricadute tossiche sviluppatesi in seguito all'incendio non fossero circoscritte come si diceva inizialmente, cioè circa cinque chilometri dal luogo.

Da Sant'Erasmo gli agricoltori locali hanno infatti lamentato una ricaduta di sostanze nerastre presenti nelle coltivazioni. Infatti, in questo senso è intervenuto lo stesso Comune, che in un tweet ha ripreso le raccomandazioni dell'Ulss 3, invitando, in via precauzionale, i cittadini a non raccogliere e consumare prodotti ortofrutticoli coltivati nelle municipalità di Marghera e Mestre.

In attesa dei rilievi, resta da capire che comportamenti adottare anche per quanto riguarda eventuali allevamenti o la pesca. Sul tema è intervenuta anche Legambiente, che si è espressa sul tema: «Riteniamo che considerare passata l'emergenza, solo perché la nube tossica si è mossa verso l'entroterra sia fuorviante ed errato.

Bisogna essere ben consapevoli delle ricadute che il disastro che si è consumato ieri avrà sull'ambiente e sulla fauna selvatica, effetti derivanti dal rogo, come lo sversamento di inquinanti nel suolo e nelle acque. È inoltre d'obbligo che vengano avviate, da subito, le idonee procedure di bonifica ambientale». Oltre a questo, l'associazione lagunare chiede di essere ascoltata, proponendo alcune indicazioni: «Aumentare da subito i sistemi di sicurezza delle fabbriche, predisporre in tutto il Comune un sistema di allerta della popolazione dei pericoli chimici che non sia solo quello dei social o di whatsapp, in maniera da aiutare anche i più anziani, impermeabilizzare i siti dove vengono stoccati i rifiuti pericolosi, trattare le acque utilizzate per interventi di emergenza, realizzare chiuse nei canali di Porto Marghera, riconvertire le aree dismesse dandole in concessione a chi operi già nel settore, adottare biofiltri di emergenza, creare un fondo per le mitigazioni ambientali tassando per il 10% le fabbriche più rischiose e infine avviare una conversione della zona».

Per Legambiente è infatti fondamentale evitare il ripetersi di questi rischi, evitando la dicotomia lavoro-ambiente, mettendo al primo posto la tutela della sicurezza di persone e ambiente, prescindendo da scaricabarile di responsabilità.

Tomaso Borzomì

