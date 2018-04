Cent'anni di storia e 15 di guerra legale per il cantiere senza strada d'accesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOQUARTO D'ALTINO Ha alle spalle cent'anni di storia e quindici anni di guerra legale per far valere i propri diritti. Beffardo destino, quello del cantiere nautico Francesco Crosera a Portegrandi: proprio negli anni in cui riceveva premi per il progresso economico, l'innovazione e la lavorazione artistica del legno, si trovava senza più strada pubblica d'accesso, a causa della scelta di realizzare, nel 2003, la nuova marina di Portegrandi.«Fin dal 1962, quando i cantieri si sono trasferiti da Fossalta di Piave qui a Portegrandi -...