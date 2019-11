Censimento del Comune: ecco gli spazi per cultura e sociale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDIFICI PUBBLICIPORDENONE Una seconda vita anche per altri edifici pubblici che, diversamente, rischierebbero di rimanere in uno stato di abbandono. Dopo un censimento degli immobili sfitti di proprietà del comune di Pordenone, l'amministrazione comunale si è messa alla ricerca delle risorse necessarie per avviare, a fronte di progetti mirati che spaziano dal sociale alla valorizzazione di arte e cultura, opere di riqualificazione sul territorio. Lentamente, dunque, si andranno a riempire alcuni spazi. Almeno quelli per i quali i lavori sono...