La decisione di fermare i ristoranti degli alberghi la notte di Capodanno, obbligando alla cena in camera, potrebbe essere l'ultima mazzata ad una categoria in ginocchio già da tempo. L'ultimo Dpcm stabilisce, appunto, l'impossibilità di cenare nei locali degli hotel, se non nelle proprie camere. Escamotage attuato a inizio novembre quando ai ristoranti era stata imposta la chiusura serale.

L'ASSOCIAZIONE

«Poco importa per noi veneziani - spiega il direttore dell'associazione albergatori veneziana, Claudio Scarpa - siamo praticamente tutti chiusi, ma se questo blocca anche gli ultimi barlumi, tipo chi voleva venire da Verona, allora impone il blocco del lavoro. Siamo chiusi, restiamo chiusi. Però attendiamo ristori veri». E su questo punto, Scarpa chiama in ballo il sottosegretario all'economia e consigliere comunale Pierpaolo Baretta: «Aveva detto che avrebbe avuto particolare attenzione per le città d'arte, ci aspettiamo un segno». Il quadro è desolante, dall'Ava spiegano che gli hotel aperti si contano su due mani, il che ripropone il rischio di infiltrazioni di capitali di dubbia provenienza pronti a comprare a poco chi è ridotto all'osso: «Dipende dalle situazioni, c'è chi ha ancora ossigeno perché aveva messo via qualcosa nel tempo, chi poi è proprietario dei muri, di cui ha la gestione, allora minimizza le perdite e può aspettare. Ma chi è invece indebitato e ha fatto investimenti, senza avere la proprietà, ha meno respiro. Ci sono sicuramente vendite, ma so per certo che le forze dell'ordine stanno vigilando attentamente».

L'ALBER6GATORE

Salvatore Pisani, direttore dello Splendid e presidente di Confindustria turismo, propone la sua analisi: «È sicuramente un danno incalcolabile, sia dal punto di vista economico, che per il rilancio del settore. Nei mesi scorsi c'era stato qualche momento di luce, a settembre e ottobre c'erano stati segnali incoraggianti e si attendeva con attenzione questo periodo natalizio, che avrebbe potuto sostenere la crescita». Le ripercussioni saranno anche a medio termine: «Se novembre e gennaio hanno una stagionalità molto bassa, dicembre con i ponti e le vacanze di Natale sarebbe potuto esser d'aiuto. La chiusura impone difficoltà sulla programmazione anche nei prossimi mesi, senza la possibilità di generare cassa, è difficile pensare ad investimenti sul futuro e questo si tradurrà in estrema prudenza».

Un altro rischio è il posizionamento di Venezia sul mercato internazionale: «Con un settore in costante ginocchio, commercialmente perderemo occasioni e vantaggi competitivi sul mercato internazionale, che invece riscontravamo», continua Pisani. Dal globale, l'analisi si sposta sul locale.

Per quel che riguarda le cene in camera, il timore sono i costi: «Garantire servizi room service di elevato standard richiedono costi superiori a quelli di un ristorante a la carte, sarà molto difficile garantirlo ad altissimi livelli soprattutto per strutture che hanno molte camere. Chi è abituato al cenone, con un servizio dedicato, necessiterebbe di un cameriere per camera, il che è difficilmente pensabile». Da ultimo, Pisani torna sul turismo: «Siamo molto penalizzati come settore. Il punto cruciale è perdere opportunità per dare impulso ad aziende che stanno facendo di tutto per rilanciarsi, ma allo stesso tempo bisogna mantenere viva la città e garantire il lavoro».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA