Cellulare alla guida, in un anno sanzioni raddoppiate

L'ATTIVITÀROVIGO La Polizia Locale ha raggiunto grandissimi risultati nell'accertamento delle infrazioni stradali. Nonostante il numero ridotto di agenti disponibili in servizio (solo 36 su un numero minimo previsto per legge di circa 54 agenti), il comando diretto da Giovanni Tesoro porta a casa per l'anno 2017 risultati molto migliori rispetto all'anno precedente. Non tanto per il numero elevato di contravvenzioni elevate, ma per il numero di sanzioni comminate rispetto ai controlli eseguiti. Sintomo che anche da parte dei rodigini e dagli...