VENEZIA (d.gh.) Le nuove misure della Regione Veneto per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 lasciano invariato quanto previsto nel Protocollo del 7 maggio sottoscritto dal Governo con le confessioni religiose circa la ripresa delle celebrazioni religiose con il popolo. Le parrocchie del resto hanno compiuto un egregio sforzo per tutelare sempre il bene delle persone e soprattutto dei ragazzi: prova ne è che non vi sono mai stati finora casi di contagio relativi alle celebrazioni diocesane. Vengono applicate con acribia le disposizioni previste per le messe: distanziamento, contingentamento degli ingressi, comunione solo sulle mani, igienizzazione all'ingresso delle chiese, uso delle mascherine. Vengono perciò celebrate regolarmente tutte le funzioni religiose, dalle messe alle cresime ai battesimi, così come comunioni, matrimoni e funerali. In particolare da settembre ad oggi per la celebrazione delle Cresime sono stati disposti protocolli specifici (l'unzione viene eseguita usando un batuffolo di cotone o una salvietta per ogni cresimando) e il patriarca Francesco Moraglia ha dato facoltà ai parroci delle comunità più grandi che lo richiedono di poter amministrare questo sacramento, avendo inoltre la possibilità di suddividere i ragazzi in più celebrazioni domenicali, in modo da evitare assembramenti. Molte comunità hanno adottato questa soluzione anche per le Prime Comunioni. Sono invece vietati buffet, rinfreschi, pranzi e feste di qualsiasi genere, anche negli ambienti parrocchiali.

