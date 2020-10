CELEBRAZIONI

A Mestre, il 1° novembre festa di tutti i santi, ci saranno quattro messe ordinarie di suffragio. Quella delle 15, però, non sarà celebrata come al solito dal patriarca Francesco Moraglia che, invece, alla stessa ora presiederà solamente una liturgia della Parola all'aperto, seguita dalla benedizione dei sepolcri, al monumento dei Caduti dove un tempo, quando non c'era la nuova chiesa, veniva celebrata l'eucarestia.

A Venezia, il giorno dopo, dedicato alla commemorazione dei defunti, si terrà solo la messa del patriarca nella chiesa di San Michele, con pochi presenti alle 10, seguita poi dalla benedizione all'aperto dalla cappella di San Cristoforo; mentre alle 18 Moraglia presiederà a San Marco la messa in memoria dei patriarchi e dei canonici defunti, sempre a capienza ridotta come già in uso.

Ecco come l'emergenza Covid modifica il programma delle celebrazioni del fine settimana rispetto a quanto avveniva negli anni scorsi. Ieri il Comune ha comunicato che da domani e fino al 2 novembre compreso, tutti e 16 i cimiteri presenti sul territorio resteranno aperti dalle 7.30 alle 17 (dopo di che, essendo tornata l'ora solare, la chiusura sarà alle 16.30). Come già noto, a Venezia non ci sarà il ponte di collegamento dalle Fondamente Nove a San Michele in isola, che era stato ripristinato lo scorso anno, con una spesa di 450 mila euro, 59 anni dopo l'ultima volta.

CIMITERI

Per agevolare i collegamenti con il camposanto Actv modifica e integra il servizio di navigazione: da venerdì e fino a lunedì la linea 13 partirà dall'approdo Fondamente Nove B anziché D con fermata straordinaria al cimitero, dove approderanno anche le linee 4.1 e 4.2. Vengono, poi, introdotte delle navette gratuite DE: una farà la spola continua con San Michele (compreso lunedì), un'altra da piazzale Roma con tre corse orarie e un'altra ancora dal Lido Santa Maria Elisabetta passando per San Pietro di Castello e la Celestia, con una corsa all'ora. Tornando ai cimiteri, l'afflusso di visitatori in questi giorni è visivamente inferiore a quello degli scorsi anni.

La Polizia locale sarà supportata da alcuni steward per la gestione del traffico pedonale nei cimiteri di Venezia, Mestre e Marghera. A Mestre don Armando Trevisiol ha previsto messe alle 9 e alle 15 sabato, alle 9, 10, 11 e 15 domenica e lunedì nella chiesa di Santa Maria della Consolazione: Sono state programmate messe a vari orari per evitare sovraffollamenti si legge nei cartelli Si prega di usare la mascherina, sanificarsi le mani e sedersi solamente sulle sedie non vietate.

Come si diceva, Moraglia ha preferito una liturgia della Parola all'aperto. In riferimento all'emergenza Covid, anche dopo l'ultimo Dpcm la diocesi ricorda che le celebrazioni sono ammesse assicurando il rispetto delle regole di distanziamento e delle norme igienico-sanitarie. E che continuano ad essere proibite le processioni. Un eventuale movimento all'interno del cimitero per la benedizione delle tombe va riservato ai soli ministri. Le tradizionali visite al cimitero possono essere integrate con momenti di preghiera in chiesa. Nel frattempo, mentre viene annullata l'installazione del ponte tra le Fondamente Nove e San Michele, c'è chi si domanda cosa ne sarà per quello votivo per la festa della Madonna della Salute tra tre settimane. Insula, alla quale è affidata l'opera, fa sapere che per ora non è previsto alcuno stop e procede per quanto di competenza. La diocesi, invece, ha già avviato il confronto con la Prefettura per i protocolli e le misure da adottare in quella che è la festa più amata dai veneziani, che ogni anno il 21 novembre affollano la basilica del Longhena tutto il giorno per sciogliere l'antico voto. Quest'anno, però, non sarà possibile e tutto sarà giocoforza diverso.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA