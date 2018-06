Cedolare secca sui negozi niente Imu per quelli sfitti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'AGENDAROMA Parla di fisco e pensioni Matteo Salvini all'assemblea di Confesercenti, illustra l'agenda economica del governo di cui è numero due (come vicepresidente del Consiglio) oltre che ministro degli Interni. L'altro vice Luigi Di Maio - che come ministro dello Sviluppo economico avrebbe una competenza più diretta su questi temi, ha disdetto l'impegno all'ultimo momento. Così tocca a Salvini il ruolo di mattatore. Il fisco è naturalmente un argomento che interessa la platea e in particolare il segretario della Lega affronta un paio...